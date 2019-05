Jonas Brothers staan in februari in de Ziggo Dome

Het concert staat in het teken van hun nieuwe album Happiness Begins, dat volgende week vrijdag uitkomt, en is onderdeel van een Europese tour. Naast Nederland doen ze nog veertien andere Europese steden aan. De eerste show is eind januari in het Britse Birmingham. Ons land vormt de op één na laatste stop van de mannen, voordat ze de tour afsluiten in Parijs.



De Jonas Brothers kondigden onlangs al hun Amerikaanse tournee aan. Met in totaal 67 shows in Canada, Mexico en de Verenigde Staten wordt dat hun grootste tour tot nu toe.



Kevin (31), Joe (29) en Nick (26) traden eind 2009 voor het laatst op in Nederland. Het jaar daarna gingen ze uit elkaar. In 2013 probeerden de broers het uit te praten, maar dat lukte toen niet. Dit jaar lukte dat wel. Fans die de familiereünie graag met eigen ogen willen zien, kunnen vanaf 6 juni kaarten bestellen voor het concert.