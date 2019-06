Jongetje (13) van wereldberoemde 'huilvideo' op podium getrokken bij Metallica-show in Amsterdam

videoEen verjaardag om nooit meer te vergeten. De 13-jarige Evan wist niet wat hem overkwam toen hij dinsdag opeens het podium op werd getrokken tijdens het uitverkochte concert van Metallica in de Johan Cruijff Arena. Voor het oog van bijna zeventigduizend bezoekers mocht de jonge metalhead de megahit ‘Seek and Destroy’ meedrummen.

De jarige job was samen met zijn vader vanuit Northumberland overgevlogen om in Amsterdam zijn verjaardag te vieren. Hij had de allerduurste kaarten en kreeg tegen het einde van het concert plotseling oogcontact met drummer Lars Ulrich. Die herkende hem van een video die vorig jaar wereldwijde bekendheid kreeg.

Op die video was te zien hoe Evan met een enorme vlag in zijn handen zijn favoriete bandlid en zanger James Hetfield stond op te wachten bij zijn allereerste concert van Metallica. Op het moment dat Hetfield voorbij komt rennen schreeuwt Evan de longen van zijn lijf, waarop de zanger hem een ‘boks’ geeft. Wat volgt zijn tranen van geluk en een vader die zichtbaar geëmotioneerd is.

‘Lars is gekrompen’

De video werd over de hele wereld bekeken en staat momenteel op miljoenen views. Dat is de band zelf niet ontgaan. Toen Lars Ulrich de jonge Evan tussen het publiek in Amsterdam zag staan, aarzelde hij niet en trok hem het podium op. Terwijl Evan plaats mag nemen achter het drumstel grapt frontman James Hetfield:

,,Oh god, Lars is gekrompen! Ze hebben hem in de was gedaan. Ik had nog zo gezegd dat ze hem niet in de droger moesten stoppen.” Na wat bemoedigende woorden van andere bandleden Kirk Hammett en Robert Trujillo mag de jonge drummer het nummer ‘Seek and Destroy’ instarten. Ulrich neemt het kort daarna over, waarna Evan zijn zielsgelukkige vader weer in de armen mag vliegen.

‘Geen woorden voor’

Uit een bericht op Instagram blijkt dat de jonge Metallica-fan de mooiste dag van zijn leven heeft beleefd. ,,Ik heb er geen woorden voor. Om te drummen voor 68.000 mensen met mijn helden. Mijn favoriete band allertijden was gewoon het beste ding ooit en als klap op de vuurpijl was het ook nog eens mijn verjaardag!”

Volledig scherm Evan na afloop van concert in Amsterdam © Sebastiaan Quekel