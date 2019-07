Jongste selfmade miljardair Kylie Jenner: Zo perfect is mijn leven niet

Onder een foto op Instagram, waar ze 140 miljoen volgers heeft, schrijft ze dat ze beseft dat het niet normaal was om op te groeien voor het oog van de camera’s in realityshow Keeping up with the Kardashians. ‘Opgroeien met miljoenen ogen op je gericht is lastig. Ik heb vrienden verloren en soms verloor ik mezelf. Mijn eerste tattoo was sanity (geestelijke gezondheid, red.). Daarmee herinner ik mezelf er elke dag weer aan hoe belangrijk dat is.’



Als jongvolwassene heeft ze angststoornissen gehad, vertelt ze. ‘En na de geboorte van mijn dochter Stormi heb ik behoorlijke ups and downs gehad. Ik had het gevoel dat ik mezelf weer opnieuw moest vinden. Ik deel lang niet alles, maar ik wil graag met jullie delen dat ik ook maar gewoon een mens ben. Mijn leven is niet perfect en wat je op Instagram ziet, is slechts de oppervlakte.’



Ze moedigt iedereen aan om een beetje lief te zijn voor zichzelf. ‘Ga door en laat los. We zijn allemaal tot grootse dingen in staat en verdienen liefde. Doe waar je gelukkig van wordt.’ Haar bericht is in vier uur tijd al 3,2 miljoen keer geliket.