Joost Eerdmans, Jacob Derwig en Yuki Kempees in De Slimste Mens

De fractievoorzitter van JA21, de acteur en de frontman van dj-trio Kris Kross Amsterdam, die momenteel in Expeditie Robinson zit, worden aangevuld met onder anderen voormalig Jeugdjournaal-presentatrice Milouska Meulens, filmregisseur Johan Nijenhuis, actrice Randy Fokke, presentatrice Annette van Trigt en Volkskrant-columnist Frank Heinen.



Zoals gebruikelijk staat De Slimste Mens onder leiding van presentator Philip Freriks en is Maarten van Rossem de eenkoppige jury. In de eerste aflevering nemen Jacob Derwig, politiek verslaggeefster bij WNL Marieke Smits en columnist Yesim Candan het tegen elkaar op.