Joost Prinsen vindt liefde bij Noraly Beyer

Toen de acteur weer beter was, nodigde hij haar uit voor een lunch bij hem thuis. ,,Daar hebben we toen aan de keukentafel een beetje onhandig zitten zoenen als kinderen van 16 in een portiek”, vertelt Prinsen. De volgende keer dat hij haar uitnodigde voor het eten, vroeg hij haar een tandenborstel mee te nemen. ,,Die was rood”, voegt hij daaraan toe.

De twee hebben nu een lat-relatie. De televisiecoryfee vond het in het begin lastig, bekent hij. Hij voelde schuldgevoelens tegenover zijn overleden vrouw. ,,Zoals Kitty Courbois zei: schuldgevoelens zijn op de hoek van iedere straat gratis te krijgen. Frank Lammers, die dol was op Emma, zei tegen me: Ja Joost, Emma zou vast gewild hebben dat je voor de rest van je leven gaat zitten griepen in de hoek van je bank. Die opmerking hielp me wel een beetje over de schuldgevoelensbrug heen.”