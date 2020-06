Joris Linssen: Mazzel met opnames Hello Goodbye voor coronacrisis

Joris Linssen is blij dat het nieuwe seizoen van Hello Goodbye net voor de coronacrisis begon is gefilmd. ,,Het is echt mazzel”, zegt hij. ,,Nu zou dat echt een stuk lastiger zijn geweest.”

Vanaf dinsdag 21 juli is Linssen terug met een nieuwe serie afleveringen van het populaire programma. ,,Het is een prachtige reeks vol opmerkelijke levensverhalen en telkens een heerlijke omhelzing aan het eind: dat gevoel waar we allemaal zo naar snakken”, aldus de presentator.

In Hello Goodbye spreekt Linssen spontaan mensen aan op Schiphol die iemand wegbrengen of ophalen. De gesprekken leiden vaak tot ontroerende en verrassende verhalen over familie, liefde en vriendschap.

Linssen stopte in 2013 met Hello Goodbye. Hij vond het destijds na acht jaar op het vliegveld tijd voor een nieuwe uitdaging. In 2015 keerde hij terug op het vertrouwde nest. Het eerste seizoen met collega Yvon Jaspers, later weer alleen.