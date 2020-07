Jort Kelder: ‘Als je dan toch hard werkt, kun je er maar beter veel geld mee verdienen’

Boven de Waddenzee hangt een lage, donkere wolk als we op een frisse doordeweekse zomerochtend de haven van Terschelling binnenvaren. Op de kade staat Jort Kelder naast een antieke groene Land Rover. Hij draagt handschoenen van zwavelgeel varkensleer, een smetteloos witte korte broek en een grijze wollen trui met brede V-hals. Alleen zijn All Stars-gympies lijken niet te horen bij de stijlicoon die hij is. ,,Zeker wel’’, pareert hij. ,,Ik heb een hekel aan vieze schoenen. Als deze sneakers een smetje oplopen kunnen ze zo in de wasmachine. Met de meeste schoenen kan dat niet.’’ Nog geen minuut zijn we op het eiland en nu al hebben de fotograaf en ik iets opgestoken.