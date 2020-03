Jort Kelder is de beoogd presentator van College Tour

Jolanda staat in de frontlinie in de strijd tegen corona, haar zoon Tim Hofman maakt zich zorgen

16:00 Presentator Tim Hofman maakte onlangs veel indruk bij De Wereld Draait Door waar hij een emotionele brief voorlas, speciaal geschreven voor zijn moeder en haar collega’s in de zorg. Volgens Hofman zijn zij echte helden. Moeder Jolanda Hofman (59) is verpleegkundige in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Schiedam en operatieassistente op locatie. Zij staat momenteel in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. ,,Spijt van mijn beroep? Ben je gek? Dit is mijn roeping!”