Jort Kelder ontkent relatie met Op1-collega Welmoed Sijtsma, maar noemt haar wel ‘betoverend’

De talkshowhost heeft na de breuk met presentatrice Lauren Verster geen serieuze relatie meer gehad en is inmiddels acht jaar vrijgezel. ,,Er werd gefluisterd dat Welmoed en jij een setje waren’’, probeert Rooijakkers voorzichtig, zo is te zien in een vrijgegeven fragment bij RTL Boulevard.

,,Joh, ja?’’ reageert Jort onverschillig. ,,Zou dat iets voor je zijn?’’ vraagt Art. ,,Nee’’, zegt Kelder resoluut. ,,Ik vind Welmoed heel leuk. En betoverend, zeker in beeld. Zij is iemand, die spat van het scherm. Even los van dat ik net zo oud als haar vader ben - wat technisch een merkwaardig kerstdiner oplevert - vallen wij niet op elkaar. We vinden elkaar wel leuk.’’ Jort is 58 jaar, Welmoed 32 jaar.

Op date na dm

Kelder merkt dat zijn bekendheid hem extra aandacht van vrouwen oplevert, met name in de vorm van berichten op Instagram. ,,Die komen wel binnen op mijn apparaat, maar niet in mijn leven’’, zegt hij. Hoewel: ,,Een hele enkele keer in al die jaren ben ik daar weleens op ingegaan’’, bekent Jort, die een duinvilla heeft op Terschelling.

,,Het was altijd de grootste desillusie. Dan stapte het van de boot en denk je: ‘oh nee, hoe laat gaat de volgende boot, hoe kom ik van die vrouw af?’ En dat lag niet aan haar, allemaal aan mij. Maar laten we zeggen: de digitale presentatie is toch altijd iets anders dan de realiteit.’’



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Welmoed durft te daten

Jort had eerder relaties met onder anderen Georgina Verbaan en Lauren Verster. Welmoed was ruim tien jaar samen met haar jeugdliefde Erik Egberts. De twee verloofden zich in 2019, maar gingen in 2021 uit elkaar. Sindsdien is ze aan het daten, maar het vrijgezellenbestaan bevalt goed.

,,Dat was in het begin wel anders, toen voelde ik me soms eenzaam’’, zei ze tegen Marie Claire. ,,Daten vond ik heel ongemakkelijk, maar nu leer ik juist graag nieuwe mensen kennen en geniet ik van spontane acties, zoals met een date naar Parijs gaan.’’

Sijtsma ontkende eerder ook al een relatie te hebben met Kelder. ,,Jort en ik kunnen er wel om lachen hoor’’, zei ze in Beau Monde. ,,We hebben er zelfs weleens over nagedacht om er voor de grap een sappige roddel van te maken en ons huwelijk groots aan te kondigen. Maar nee, er klopt niks van.’’

Welmoed en Jort knuffelden elkaar in 2021 bij Op1 om het einde van de 1,5 meterregel te vieren:

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: