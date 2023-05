Jort Kelder open over zonderling bestaan: ‘Ben niet alleen maar een aso, wel een einzelgänger’

Programmamaker Jort Kelder (58) is heel goed in alleen zijn. In zijn ecologische villa op het rustige Terschelling ontvangt hij zelden bezoek, hij heeft genoeg aan zijn boeken en de zee. Kelder is nu zo’n acht jaar vrijgezel. ‘Ik ben niet alleen maar een aso, maar ik ben wel een einzelgänger’, zei hij zondagavond in Rooijakkers over de vloer .

Gekookt wordt er niet in zijn imponerende villa, eten doet Kelder liever bij de lokale strandtent. Een ster in de keuken is hij niet. ,,En ik probeer het ook niet te leren, want als je dat kan, dan blijf je koken.’’

Problemen met alleen zijn heeft Kelder absoluut niet, vertrouwt hij Art Rooijakkers toe. ,,Ik denk dat ik toch wel een beetje een zonderling ben, ik kan ontzettend goed alleen zijn’’, vertelt hij. ,,Ik vind dat ik het met mijn speelgoed hier, mijn autootjes, de natuur, mijn boeken en uiteraard de computer die connectie tot de hele wereld geeft, het heel goed kan hebben.’’ Kelder snapt het ook niet zo goed dat anderen ‘de hele tijd’ op zoek zijn naar mensen om zich heen. Kelder probeert dat ook een beetje te voorkomen. ,,Als mensen eenmaal weten dat je een huis aan zee hebt, dan krijg je best veel aanloop.

Gezinnetjes

Als Rooijakkers het gesprek over eenzaamheid vervolgt, blijkt ook dat Kelder tevreden is met het feit dat hij geen kinderen heeft. ,,Ik ben daar niet echt jaloers om, al die gezinnetjes’’, legt hij uit. Nagedacht over nageslacht heeft hij wel gedaan. Met een glimlach: ,,In de tijd dat ik nog relaties had was dat weleens een gespreksonderwerp, maar dat ging meestal weer snel door hoor.’’

Over de vraag of de journalist een goede vader zou zijn hoeft hij niet lang na te denken. ,,Ik vrees van niet, ik ben niet zo goed met relaties.’’ Later komt Kelder daar toch op terug. ,,Ik denk dat ik wel een leuke vader was geweest (...) het zou heel speels blijven. Maar ik weet niet of ik een verstandige vader zou zijn.’’ Het was voor hem ‘prima’ geweest als Kelder wel kinderen hadden gekregen. ,,Het kwam er alleen nooit van.’’

Burgerlijk gepruttel

Inmiddels is Kelder al zo’n acht jaar alleen. ,,Ik ben niet alleen maar een aso, maar ik ben wel een einzelgänger’’, vertelt hij. Toch zijn er moment dat hij het hebben van een relatie mist. ,,Als je iets wilt delen bijvoorbeeld. Hoogtepunten, dieptepunten, ik verwerk dat allemaal alleen. Maar dat is een beetje burgerlijk gepruttel. Ik heb hiervoor gekozen nu, en als ik verliefd zou worden, dan is niets uitgesloten.’’

Wat wél uitgesloten is, is dat hij en Op1-collega Welmoed Sijtsma een relatie hebben, wat volgens Rooijakkers weleens gefluisterd zou zijn. ,,Ik vind Welmoed heel leuk. En betoverend, zeker in beeld. Zij is iemand, die spat van het scherm. Even los van dat ik net zo oud als haar vader ben - wat technisch een merkwaardig kerstdiner oplevert - vallen wij niet op elkaar. We vinden elkaar wel leuk.’’

Kelder merkt wel dat zijn bekendheid hem extra aandacht van vrouwen oplevert, met name in de vorm van berichten op Instagram. Een enkele keer is hij op zo’n bericht ingegaan. ,,Het was altijd de grootste desillusie. Dan stapte het van de boot en denk je: ‘oh nee, hoe laat gaat de volgende boot, hoe kom ik van die vrouw af?’ En dat lag niet aan haar, allemaal aan mij. Maar laten we zeggen: de digitale presentatie is toch altijd iets anders dan de realiteit.’’

