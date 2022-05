Josh O’Connor over naakt in films en het leven na The Crown: ‘Bekend zijn is angstaanjagend’

De kreet ‘hij is zo gewoon gebleven’ is inmiddels een bijna vies cliché, maar als het op íemand uit de acteerwereld van toepassing is, dan is het wel Josh O’Connor. Van faam moet hij eigenlijk weinig weten, vertelt hij bijna verlegen tijdens een interview in het Franse Cannes waar hij vorig jaar zijn nieuwe film Mothering Sunday, naar de beroemde roman van Graham Swift, presenteerde. In Nederland wordt het gevoelige drama over onder meer een verboden affaire, bijna een jaar later alsnog uitgebracht in de bioscopen.