Josje Huisman zwanger van eerste kindje

Josje schreeuwt bij een foto van zichzelf op een bed van de daken dat ze zwanger is. Gezien de kleur van haar gelakte nagels gaat het mogelijk om een jongetje. ,,Buikje! Zo blij'', laat ze via Instagram weten. Ze introduceert ook meteen de naam 'Closje'.

De domineesdochter viel vorig jaar zomer voor de charmes van de 27-jarige artdirector-producer Cle Gyimah. De naam van de Amsterdammer ging al langer rond in België, waar Josje woont en werkt. Cle heeft Ghanese roots en runt in Amsterdam zijn eigen bedrijf Very Rare Agency, dat video- en fotoreportages maakt. Ook is hij medeoprichter van het onlinelifestylemagazine BALLINNN', dat zich vooral richt op mannen.

Josje was K3-zangeres van 2009 tot 2015. Een jaar later kwam ze met haar eigen boek, Dresscode Josje. Daarna stond ze op de planken in de Belgische musicalversie van Beauty and the Beast.