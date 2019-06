Jouw verhaal een serie? Nederlandse producent gaat ideeën scoren op social media

Wattpad is een sociaal medium dat zich richt op schrijvers. De 70 miljoen gebruikers wereldwijd wisselen er verhalen op uit en geven elkaar tips om ze te verbeteren. Op dit moment zijn daar al 565 miljoen verhalen gedeeld en daar zijn er al bijna 1.000 van ontwikkeld tot film, serie en boek.



NL Film, bekend van films als Mannenharten, Weg van Jou, All You Need is Love en Bankier van het Verzet, duikt nu ook in die markt. Wattpad gaat speciaal voor hen verhalen selecteren die gericht zijn op de Nederlandse markt. ,,De samenwerking met Wattpad helpt ons met het vinden van nieuwe, unieke verhalen en het krijgen van inzichten en feedback door middel van de interactie van gebruikers", reageert NL Film op de samenwerking. ,,Het is zeer informatief en waardevol voor de ontwikkeling van nieuwe projecten.”