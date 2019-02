Jubilerende Julio Iglesias (75) naar Ahoy Rotterdam

Iglesias is een van de best verkopende Spaanstalige artiesten aller tijden. Hij kan op veel vlakken indrukwekkende cijfers laten zien. Zo verkocht hij de afgelopen halve eeuw meer dan 300 miljoen albums wereldwijd. In die tijd speelde hij ruim 5000 concerten voor zo'n 60 miljoen bezoekers in alle uithoeken van de wereld.

In Nederland scoorde hij hits met Un canto a Galicia (1972), Quiereme mucho (1979), To all the girls I've loved before (met Willie Nelson, 1984), All of you (met Diana Ross, 1984) en Milonga sentimental (1992). De show in Ahoy staat dan ook grotendeels in het teken van de grote successen en memorabele momenten uit zijn carrière.