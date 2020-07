Jubileumseizoen Wie is de Mol in september op tv

Later wordt meer duidelijk, aldus een woordvoerder van de omroep. Lange tijd hielden de makers hun kaarten strak tegen de borst over het jubileumseizoen, al waren fanatieke speurders de vermoedelijke uitzenddatum al op het spoor. De extra serie is gemaakt ter ere van de twintigste editie van het populaire spelprogramma, die eerder dit jaar werd uitgezonden op NPO1 en waarbij de speciale reeks al werd aangekondigd.

Het 21ste seizoen van Wie is de Mol? zou volgend jaar op de buis moeten verschijnen. Hoewel de voorbereidingen vanwege de coronacrisis werden stilgelegd, hintte de omroep toch op het doorgaan van opnames. ,,We doen hard ons best en onderzoeken dan ook veel verschillende mogelijkheden en scenario’s. Welke scenario’s dat precies zijn? Daar kan ik niks over kwijt. Voorop staat dat we de eventuele reis op een veilige en verantwoorde manier moeten kunnen maken. Voor zowel crew als kandidaten”, aldus een woordvoerder van AvroTros vorige maand.