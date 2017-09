Judi Dench (82): Van stilzitten stompt een mens af

InterviewOpnieuw vertolkt Judi Dench koningin Victoria in een speelfilm. Na Mrs. Brown (1997) speelt zij de Britse vorstin nu in Victoria & Abdul, over haar omstreden vriendschap met een Indiase bediende. ,,Ik ben ervan overtuigd dat zij hierdoor langer heeft geleefd.’’

De Oscarwinnares maakt er geen geheim van dat zij bijna niets meer ziet. In Venetië, waar haar laatste film zijn wereldpremière kreeg, zegt ze: ,,Een paar jaar geleden kreeg ik mijn filmscripts opgestuurd in een heel groot lettertype waarmee ik wel overweg kon. Mijn versies waren tien keer dikker dan die van mijn tegenspelers. Tegenwoordig moet ik al mijn teksten laten voorlezen. Zo kan ik gelukkig blijven werken.’’



Stilzitten is niets voor Dench. ,,Welnee, dan stompt een mens af. Ik wil nog zoveel mogelijk werken. Ik probeer, voor zover mogelijk, mijn rollen te variëren.’’ Om daar lachend aan toe te voegen: ,,Hoewel dat deze keer niet helemaal is gelukt.’’

Capaciteiten

Opnieuw speelt zij de Britse monarch Victoria (1819-1901), nadat zij haar eerder in Mrs. Brown (1997) had vertolkt. In die film werd haar relatie met een Schotse jachtopziener uitgediept. Het nieuwe filmdrama toont Victoria op latere leeftijd, als zij opbloeit door toedoen van een Indiase bediende met wie zij een innige vriendschap opbouwt die niet wordt gewaardeerd door haar omgeving. Na haar overlijden worden vrijwel alle bewijzen van deze verhouding vernietigd. Pas in 2010 komt de affaire boven water.

Voor regisseur Stephen Frears stond een ding van tevoren vast: zijn film zou nooit zijn gemaakt als Dench de rol niet had geaccepteerd. ,,Ik zou niet weten wie haar anders had moeten spelen. Zij is de enige die de capaciteiten bezit om dit aan te kunnen.’’

Zelf had Dench weinig bedenktijd nodig om weer de Britse monarch te spelen. ,,Het is een prachtig verhaal met helaas een verbijsterende afloop. Deze vriendschap is ruim een eeuw lang weggemoffeld. Het toont een andere kant van Victoria, die toch bij veel mensen angst inboezemde. In het begin van de film heeft zij alle levenslust verloren. Maar door haar band met Abdul, door wie zij met een totaal andere cultuur kennismaakt, veert zij weer op. Ik ben ervan overtuigd dat zij langer heeft geleefd door deze vriendschap. Zij was daarvoor aan het verpieteren.’’

Nieuwsgierigheid

Bij Dench zelf is daar geen sprake van. Ondanks haar visuele beperkingen maakt zij een montere indruk. Haar filmagenda is nog altijd boordevol. Zo zal zij eind dit jaar te zien zijn in een nieuwe versie van Murder on the Orient Express, de nieuwe Agatha Christie-verfilming. ,,Heerlijk om te doen. Ik hoefde op de set mijn treincoupé amper te verlaten.’’