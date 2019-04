Judi Dench als koningin Wilhelmina in Engelse versie Soldaat van Oranje?

nieuwe theater in LondenDe succesmusical Soldaat van Oranje krijgt volgend jaar een Engelse versie . De producenten bouwen zelfs een nieuw theater in de buurt van het Londense vliegveld City Airport. ,,Judi Dench als koningin Wilhelmina! Dat zou heel mooi zijn.’’

Voor producent Fred Boot en scenarist Edwin de Vries is het een droom die uitkomt. Hun succesmusical Soldaat van Oranje krijgt volgend jaar een Engelse versie met een compleet nieuwe cast. Met het plan, inclusief de bouw van een nieuw theater, is een investering van tien miljoen euro gemoeid.

,,Het is fantastisch om met onze voorstelling naar de belangrijkste theaterstad van de wereld te gaan’’, jubelt Edwin de Vries die het boek van Erik Hazelhoff Roelfzema bewerkte. ,,Soldaat van Oranje past ook bij Londen. Een belangrijk deel van het verhaal speelt zich in deze stad af.’’

Toch zal de Engelstalige musical, vergeleken met de Nederlandse versie, enkele wijzigingen ondergaan. Zo zal zeker Winston Churchill ten tonele verschijnen. De Vries: ,,Hij heeft koningin Wilhelmina tijdens haar ballingschap in Londen een keer een uur lang gesproken. Na afloop zei hij: ‘Ik heb nog zo’n sterke kerel ontmoet.’”

v.l.n.r.: Jeremy Brock, Theu Boermans en Fred Boot

Ook denken de makers al voorzichtig na over de rolbezetting. De Vries: ,,Onze Engelse scenarist Jeremy Brock stelde voor om Judi Dench te benaderen voor de rol van koningin Wilhelmina. Maar of dat lukt?’’

Producent Fred Boot begint binnenkort met de audities in Engeland. ,,We zijn niet per se op zoek naar grote namen. We zoeken natuurlijk een jonge cast die het verhaal zo goed mogelijk kunnen naspelen en zingen.’’

Het plan om naar Londen te gaan met zijn succesmusical (inmiddels door 2.8 miljoen mensen bezocht) bestond al geruime tijd bij Boot. ,,Het probleem was om een geschikte locatie voor onze voorstelling te vinden. De bestaande theaters zijn gewoon te klein voor ons ronddraaiende podium. Daarom hadden wij een ruim terrein nodig om onze ambities te verwezenlijken.’’

Volledig scherm © Royal promotions

Boot hoopt met zijn theater vooral de toeristen te trekken die over het algemeen de theaters in Londen vullen. De voorstelling zal wel iets worden ingekort, ongeveer met twintig minuten. Vooral omdat het publiek in Londen van het openbaar vervoer gebruik maakt.

Boot: ,,We mikken natuurlijk ook op het lokale publiek. De Britten hebben de oorlog toch anders ervaren dan wij. Nederland was jarenlang bezet, de Engelsen niet, maar kregen wel met de bombardementen te maken. Ook zullen we bepaalde details moeten uitleggen en aanpassen. Een term als vuile NSB-er zegt een buitenlands publiek niets.’’

Of de Engelse musical baat heeft bij de speelfilm van Paul Verhoeven, die onder de titel Soldier of Orange ook in Engeland werd vertoond, is afwachten. ,,De film lanceerde wel de internationale carrières van Rutger Hauer en Jeroen Krabbé, maar eigenlijk waren zij te oud om de rollen van deze studenten, die begin twintig waren, te spelen. Daar kwam ik achter toen ik het boek van Hazelhoff Roelfzema las’’, zegt De Vries. ,,Daarom verschilt de musical ook aanzienlijk van de filmversie.’’

Volledig scherm © PR

Hoe lang de Engelse musicalversie in Londen vertoond gaat worden durft producent Boot niet te voorspellen. ,,Ik heb toen wij in Nederland begonnen ook nooit willen vastleggen hoe lang de musical zou lopen.’’

Inmiddels heeft Soldaat van Oranje in Nederland alle denkbare records gebroken. Er zijn inmiddels 2634 voorstellingen gegeven sinds oktober 2010. De rol van Erik Hazelhoff Roelfzema is door twintig acteurs vertolkt, voor het spelen van koningin Wilhelmina zijn achttien verschillende actrices ingezet.

Producent Boot is al druk bezig een nieuwe voorstelling op touw te zetten: Nieuw Amsterdam, een musicalversie van het gelijknamige boek over de beginjaren van New York gezien door de ogen van een Nederlandse kolonist die de democratische beginselen in zijn nieuwe vaderland verkondigde.

Vrijwel hetzelfde team van Soldaat van Oranje – onder wie scenarist Edwin de Vries en regisseur Theu Boermans – is bij de nieuwe productie betrokken. Boot: ,,Het enige waar we nu nog naar op zoek gaan is een geschikte locatie voor deze voorstelling, waarvan het script bijna gereed is.’’

Judi Dench

Volledig scherm © Soldaat van Oranje