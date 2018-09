Judi Dench keurt vervanging Spacey in film af

,,Ik kan het op geen enkele manier goedkeuren dat je hem, wat hij ook gedaan heeft, uit de film knipt", beklaagde de 83-jarige actrice tijdens een conferentie bij het Film Festival van San Sebastian. Dench vindt dat de beslissing van Scott te ver gaat. ,,Moeten we vanaf nu door iemands geschiedenis heen gaan en degene zich op enigerlei wijze heeft misdragen of de wet heeft overtreden altijd direct uit een film knippen?"



Hoewel ze niet kan oordelen over de gedragingen van Spacey, noemt ze hem 'een goede vriend en geweldige acteur'. ,,Ik kan me geen voorstelling maken van wat hij gedaan heeft."



De thriller All The Money In The World vertelt over de ontvoering van de kleinzoon van oliebaron John Paul Getty in de jaren zeventig. De oude Getty (Plummer) weigerde in eerste instantie het losgeld te betalen. Pas toen de ontvoerders het oor van de tiener afsneden en opstuurden, ging Getty overstag.



De beschuldigingen kostten Spacey ook onder meer zijn hoofdrol in de hitserie House of Cards.