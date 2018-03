Juf Ank uit Luizenmoeder heeft zelf hoofdluis: Ik zit enorm te krabben

,,Ik zat gisteravond enorm te krabben en mijn dochter ook. Toen dacht ik: het zal toch niet? Dus ik met die luizenkam en ja hoor: luizen! Ik moet dus weer in de Prioderm'', vertelt de actrice bij RTV Oost, waar ze met het accent uit haar geboortestreek (Dalfsen in Overijssel) het weerbericht voorlas. Meer details gaf Warringa niet prijs over de luizen die zeer waarschijnlijk via haar 10-jarige dochter Wies op haar terechtkwamen. Samen met haar echtgenoot Gerwalt Spijkerman heeft de in Amsterdam wonende actrice ook nog een zoon: Mees (13).



Volgens het management van Warringa wil de actrice onder geen beding meer vertellen over haar hoofdluisbesmetting. ,,Ze vindt het de normaalste zaak van de wereld. En dat is het ook. Hooguit is het natuurlijk erg grappig en toevallig dat een hoofdrolspeler uit De Luizenmoeder nu zelf ook luizen heeft.'' Het middel Prioderm dat Warringa noemt wordt naast kammetjes gebruikt om af te rekenen met de kriebelige kruipers die leven van bloed en zorgen voor de nodige jeuk. Die ontstaat door een allergische reactie van de huid op het speeksel van de ongenode gasten.