Jumpin’ Jack was aimabele jongen, maar beest op de motor

De naam Jack Middelburg ligt stevig verankerd in het collectieve geheugen van miljoenen Nederlanders. Het is 35 jaar geleden dat de motorcoureur verongelukte op het stratencircuit van Tolbert. Het waren hoogtijdagen van de grote drie: Wil Hartog (Witte Reus), Boet van Dulmen (Den Boet) en Jack Middelburg (Jumpin’Jack). Ze maakten furore in koningsklasse 500 cc op de TT in Assen, maar in die tijd ook op de Luttenbergring bij Raalte en het stratencircuit van Tubbergen. Op racedagen zagen de bermen langs de N35 tussen Almelo en Zwolle zwart van het volk. Hele families met tuinstoelen, parasols en koelboxen vol bier vergaapten zich aan de duizenden motorrijders die voorbij scheurden. Ze maakten wheelies bij de verkeerslichten, hun achterwielen spinnend bij het optrekken, de geur van motorolie een verschroeid rubber achterlatend.