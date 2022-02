Juryleden Masked Singer stappen op vanwege deelname Rudy Giuliani

Trumps vertrouwe­ling Giuliani mag niet als advocaat in Washington aan de slag

Een Amerikaans hof van beroep heeft de vergunning van Rudy Guiliani opgeschort. Hij mag niet langer als advocaat in Washington werken. Giuliani is de voormalig raadsman van ex-president Donald Trump en was van 1994 tot 2002 burgemeester van New York.

8 juli