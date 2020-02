Jurylid in zaak-Weinstein: Ik walgde bij het zien van zijn naaktfoto's

Kou hangt in de lucht tijdens laatste ontmoeting Henk en Chantal (Married at First Sight)

8:32 Henk en Chantal, het meest opvallende koppel van Married at First Sight, is officieel gescheiden. In de finale-aflevering van de goed bekeken trouwshow op RTL 4 was gisteren te zien hoe de spanning in de lucht hing. Henk vroeg dan ook ‘liever gisteren dan vandaag’ de scheiding aan.