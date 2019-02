Jussie Smollett nu officieel verdacht van betrokkenheid bij racistische aanval

Henk Westbroek: Ik ben zelden zo blij geweest in mijn leven

20 februari Na een lange periode van ziekte en fysiek ongemak gaat zanger Henk Westbroek weer optreden. De oprichter van Het Goede Doel staat zaterdagavond met de band Nederpop All Stars op het podium in Theater ’t Voorhuis in Emmeloord. ,,Ik heb me zelden zo blij gevoeld in het leven’’, laat Westbroek weten.