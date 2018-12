Justin Bieber en echtgenote Hailey halen schattig schoothondje in huis

Drie miljoen kijkers voor deels gelukte kerstbak­sels

De amateurbakkers in Heel Holland bakt hebben ook zondag weer een groot kijkerspubliek getrokken. Bijna 3 miljoen mensen zagen in een speciale kerstaflevering de (mis)baksels uit de oven verschijnen. Daarmee was het Omroep MAX-programma op NPO 1 weer veruit het best bekeken programma op prime time.