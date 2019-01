Justin Bieber onder vuur na steunbetuiging aan Chris Brown

Volledig scherm Bieber en Cannon reageren op een video van Chris Brown waarin hij aangeeft weer aan het werk te zijn na zijn arrestatie © Instagram Chris Brown werd dinsdag in Parijs gearresteerd nadat een 24-jarige vrouw hem beschuldigde van verkrachting. De politie in Parijs liet hem kort na zijn arrestatie weer vrij. De Franse autoriteiten zeggen de zaak verder te onderzoeken, maar dienden geen aanklacht in tegen de Amerikaan.



Brown ontkent de aantijgingen van de Franse vrouw en zegt haar aan te zullen klagen voor laster. Dinsdag plaatste Brown op zijn Instagram-pagina een video van de set van zijn nieuw videoclip, waarbij hij schreef: ‘We zijn weer aan het werk’. Daarop reageerde Justin Bieber een dag later met de tekst ‘Niemand kan jou wat maken, je bent de GOAT’. GOAT is een veelgebruikte Engelstalige afkorting voor ‘de beste aller tijden’.

Het steuntje in de rug van Bieber wordt door veel mensen niet gewaardeerd. ,,Dit is geen reactie om te geven op het moment dat Brown verdacht wordt van zoiets ergs", reageert iemand onder het bericht van de zanger. Ook vragen veel mensen Bieber om de reactie te verwijderen.

Bieber is overigens niet de enige ster die Brown steunt. Zo plaatste ook Nick Cannon een positieve reactie onder het bericht van de zanger.

Huiselijk geweld

Brown is vaker in het nieuws geweest wegens ontoelaatbaar gedrag jegens vrouwen. Op 8 februari 2009 gaf Chris Brown, in het bijzijn van zijn manager, zichzelf aan bij de politie van Los Angeles nadat hij enkele dagen ervoor zijn toenmalige vriendin Rihanna had geslagen en verwond. Hij betaalde onmiddellijk de borg om vrij te komen.

In augustus van datzelfde jaar veroordeelde een rechter in Los Angeles hem tot een taakstraf van 1400 uur (zes maanden). Daarnaast verbood de rechter hem vijf jaar lang contact te zoeken met zijn ex en moest hij een cursus over huiselijk geweld volgen. Brown sloot uiteindelijk een deal met justitie. In ruil daarvoor liet het Openbaar Ministerie een tweede aanklacht, wegens bedreiging, vallen.

In 2017 was Brown ook al betrokken bij een zaak die in eerste instantie leek op verkrachting. Ook toen deed een vrouw, die hij had ontmoet in een Amerikaanse club, aangifte tegen hem, omdat ze stelde door de ster te zijn misbruikt. Uiteindelijk liep het met een sisser af voor de zanger, omdat de recherche geen bewijzen kon vinden voor het vermeende misbruik. De vrouw - een jong volwassene - deed opnieuw aangifte en stelde daarin door Brown, rapper Lowell Grissom en een vrouw te zijn gedrogeerd. Brown werd vervolgens niet veroordeeld.