Justin Bieber zegt na twee dagen sorry voor misplaatste 1 aprilgrap

De zanger had niet verwacht dat zijn valse zwangerschapsaankondiging zo slecht zou vallen. ,,Het is alsof ik een taart in het gezicht van mijn kleine zusje duwde op haar verjaardag en dat ik verwachtte dat ze zou lachen, maar in plaats daarvan in huilen uitbarstte", aldus Bieber. ,,Je weet soms niet wat iemand zal kwetsen, niet dat ik zwangerschap met een taart in het gezicht wil vergelijken, maar het is meer om een beeld te schetsen van het niet weten wat beledigend is. Sommigen hebben misschien gelachen en sommigen waren gekwetst. Ik denk dat je met grapjes soms gewoon niet weet hoe het uitpakt.”