Justin Timberlake brengt na succes Can't Stop the Feeling nieuwe single uit voor Trolls

The Other Side werd speciaal voor de film geschreven door onder meer Justin Timberlake en singer-songwriter SZA zelf, meldt Sony Music.



De video van The Other Side, waarin we SZA en Timberlake door een fisheye lens zien dansen, is een ode aan de hiphop-clips uit de jaren 90. Daarvoor zijn volgens de Amerikaanse zanger veel creatieve professionals uit verschillende genres en disciplines bijeengebracht. ,,Het creëren van iets dat de film dient, terwijl het er ook apart van kan staan, was een leuke uitdaging die nog spannender werd gemaakt door te werken met de andere geweldige artiesten die ons hebben geholpen dit samen te stellen", zegt Justin over de single en video.