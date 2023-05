Jutta en Jake zetten de bloemetjes buiten, Bibi wordt versierd door Waylon

Een verrassen­de comeback in Goede Tijden, Slechte Tijden vlak voor bijzonder vroege zomerstop

Camilla Meurer maakt haar comeback als Monica de Klein in Goede Tijden, Slechte Tijden. Bij wie niet direct een belletje gaat rinkelen: Monica is de biologische moeder van Manu, het zoontje van Bing Mauricius (Everon Jackson Hooi) en Nina Sanders (Marly van der Velden). En uiteraard is dat geen goed nieuws voor het soapdorpje Meerdijk.