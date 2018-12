K-popband BTS betrokken bij auto-ongeluk

Haagse Niels de ring in tegen ‘Temptation-ri­vaal’ Alex

22:48 Verleider Alex stal het meisje van Niels, Niels won haar weer terug. In Temptation Island gunden de twee gespierde realitysterren elkaar het licht in de ogen niet. In februari gaan ze het eens en voor altijd uitvechten, letterlijk, in de boksring.