K-Popster Goo Hara (28) dood gevonden in appartement

De Zuid-Koreaanse zangeres Goo Hara is vandaag dood in haar woning gevonden. Dat bevestigt de politie, zo meldt The Independent . Het is vooralsnog onduidelijk wat er met de 28-jarige K-Popster is gebeurd. De politie laat weten onderzoek te doen naar haar overlijden.

Goo Hara werd omstreeks 18.00 uur dood aangetroffen in haar woning in de moderne Zuid-Koreaanse wijk Gangnam. De oorzaak van haar overlijden is nog niet bekend. Laura Bicker, BBC-correspondente vanuit Seoul, twitterde vanmorgen het nieuws. ‘We wachten af tot er meer duidelijk is', liet ze weten.

Begin dit jaar deed Hara een poging tot zelfmoord in haar appartement. Ze werd op tijd gevonden en direct overgebracht naar het ziekenhuis. ,,Ik ben aan het herstellen. Ik ondervond pijn van een aantal problemen maar vanaf nu zal ik mijn best doen om weer positief in het leven te staan", maakte ze later bekend in een statement.



De zangeres werd in 2008 in een klap bekend toen ze zich bij de meidenformatie Kara aansloot. Later viel de groep uiteen en besloot ze zich op een solocarrière te richten. Ze was te zien in programma's als Invicible Youth en kreeg in 2014 zelfs haar eigen realityshow On & Off. In 2011 maakte ze haar acteerdebuut in de film City Hunter, waarna ze nog meer filmrollen aan haar lijstje kon toevoegen. Hara bleek van meerdere markten thuis. Zo presenteerde ze ook een Koreaanse talentenjacht.

Overlijden