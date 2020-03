K3 steekt oud nummer in coronajasje

Show Peter Pannekoek al op Koningsdag op de buis door corona

13:34 De voorstelling Later was alles beter van cabaretier Peter Pannekoek is als gevolg van de coronacrisis eerder op televisie. BNNVARA zendt de registratie uit op Koningsdag, maandag 27 april. Dat heeft de omroep laten weten.