K3'tje Klaasje gaat los in het bos en Quinty lijkt niet op haar zus

Het is dat Quinty Trustfull een ode brengt aan haar zus Fien, anders zou je niet zeggen dat het familie is.

Zijn GTST -soapies Melissa Drost en Alkan Çöklü nu wel of niet samen? Hun fans hopen het, ‘Sjors Langeveld’ spreekt mysterieus van een ‘partner in crime', die vanavond zijn regiedebuut heeft.

Doutzen verklapt in een nieuwe aflevering van haar online dagboek hoe ze haar billen in shape houdt.

Douwe Bob is op een idyllische locatie ergens in Spanje wekenlang bezig met het leeg eten van een gigantische pan paella.

Presentator Winston Gerschtanowitz en Bas Smit ( hubby van Nicolette van Dam) hadden het reuze naar hun zin in de Johan Cruijff Arena, waar ‘onze jongens’ van Oranje gisteravond Estland met 5-0 versloegen. ,,Niet onze beste foto maar we hebben wel veel lol gehad.”

Ook presentatrice Britt Dekker spreekt zich uit tegen racisme; ze voert samen met dressuuramazone Judith Pietersen een paardendans op, op het nummer Never alone van 2 Brothers on the 4th Floor (...black and white dancing together...).