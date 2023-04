K3’tjes houden het niet droog bij gevoelige versie Oma’s aan de top van Jaap Reesema

De keuze van Reesema voor Oma’s aan de top heeft een diepere laag, zo legt hij uit voordat hij zijn nieuwe versie zingt. ,,Voor mijn vrouw Kim was haar oma haar alles. We zaten in de auto en haar oma belde en zei letterlijk: ‘Ik ga nu dood. Het gaat niet goed. Ik wil nog één ding tegen je zeggen.’ En die woorden ben ik eigenlijk nooit vergeten: ‘Treur maar niet om mij, want ik ben bij je. Waar je ook zal zijn. Ik ben bij je.’ Dat ‘ik ben bij je’, dat voel ik ook altijd. Dat heeft iedereen wel een beetje. Zeker bij je opa en oma, die zijn hier nog om over mij te waken.”



De tekst ‘Treur maar niet om mij, want ik ben bij je. Waar je ook zal zijn. Ik ben bij je’ zijn in de nieuwe versie van Reesema onderdeel geworden van het refrein. De melodie van Oma's aan de top is nog wel te horen, maar verder heeft hij er een geheel eigen versie van de hit uit 2000 gemaakt. Overigens bestond de groep toen nog uit de oorspronkelijk bezetting met Karen, Kristel en Kathleen.

De nieuwe versie komt hard binnen bij de nieuwe K3'tjes. Hanne, inmiddels moeder van een jongetje maar tijdens de opnames nog zwanger, heeft de tranen meteen over haar wangen biggelen. Ook haar collega Julia hoort het met waterige ogen aan. ,,Oh, dit is echt een waterval aan tranen’’, zegt Hanne na afloop. ,,Het kwam meteen binnen, ook omdat ik nog niet zo lang geleden drie grootouders heb verloren. Die pijn zit daar, maar je weet dat er veel is om dankbaar voor te zijn. Ik ben ook blij dat ik die zo lang heb mogen kennen.”



Hanne looft het gevoel dat Reesema in de nieuwe versie heeft gelegd. ,,Ik vind dat het nummer echt exact vertaalt dat je verdrietig mag zijn. Maar dat er ook heel veel is om dankbaar voor te zijn en kracht uit te halen. Missie geslaagd. Echt ontzettend mooi.” Ook de kijkers waren enthousiast, want een dag na de uitzending prijkt Ik ben bij je - zoals de nieuwe titel luidt - bovenaan in de Belgische iTunes-lijst.



Reesema deed afgelopen jaar ook mee aan de Nederlandse versie van Beste Zangers. Toen zorgde hij voor flink wat emotie met zijn versie van Grijs van Nielson. Het nummer groeide uit tot een enorme hit en stond zeventien weken in de Top 40 genoteerd.

Liefde voor muziek wordt uitgezonden op het Belgische VTM, dat niet in Nederland is te ontvangen. Naast Jaap Reesema doet ook de Nederlandse zanger Stef Bos mee. De video's van de optredens zijn wel terug te kijken op het YouTube-kanaal van VTM.

