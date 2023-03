Kaarten songfestivalfinale ondanks problemen uitverkocht

Lynyrd Sky­nyrd-gitarist Gary Rossington (71) overleden

Gitarist Gary Rossington, bekend van de Amerikaanse rockband Lynyrd Skynyrd, is op 71-jarige leeftijd overleden. De overige bandleden laten in een bericht op Facebook weten dat hun ‘broer, vriend, familielid, songwriter en gitarist’ zondag is gestorven. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.