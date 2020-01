Kaarten vliegen weg, rapper Snelle kondigt derde show in AFAS Live aan

,,Het is bizar, ik kan het bijna niet geloven", zegt Lars Bos, beter bekend als Snelle. ,,Eén keer in de AFAS Live staan was al een droom. Die zo snel uitverkopen was geweldig, maar dat nu ook de tweede show is uitverkocht en we maar liefst drie keer in één van de grootste popzalen van Nederland mogen staan, is echt ongelofelijk.”