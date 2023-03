Kaartverkoop musicallegende Les Misérables schiet door het dak: wat is toch het geheim?

Saving Private Ry­an-ac­teur Tom Sizemore (61) overleden

Acteur Tom Sizemore is overleden. De slechts 61 jaar geworden acteur lag al enkele weken in coma nadat hij vorige maand was opgenomen in het ziekenhuis vanwege een verwijding van een ader in de hersenen. Hij overleed vrijdag kort nadat hij van de beademing was gehaald, bevestigde zijn manager Charles Lago aan Variety.