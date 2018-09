Kylie Jenner (21) eet voor het eerst melk bij cornflakes: 'Dit verandert alles'

Zompig

Sommige fans konden moeilijk geloven dat de moeder van de zeven maanden oude Stormi zo lang een melkloos cornflakesbestaan heeft geleid. Maar het is echt waar, verzekerde ze op Snapchat. ,,Ik houd niet van zompige cornflakes'', aldus Kylie. ,,Ik genoot gewoon enorm van mijn droge, knapperige granen en ik weet dat er mensen zijn die er ook zo over denken.''



Aanstichtster van Kylie's nieuwe eetavontuur was Jordyn Woods, haar beste vriendin. Toen zij afgelopen week zin had in cornflakes met melk, ging bij Jenner de knop om. ,,Ik dacht: vanavond is de avond waarop ik het ga proberen'', reconstrueerde Kylie. Op Twitter deelde ze bovendien het 'recept': gewone melk in plaats van amandelmelk en eerst de cornflakes in de schaal, dan de melk.



Hoewel 'alles' volgens Jenner nu 'nooit meer hetzelfde' zal zijn, geeft ze nog steeds de voorkeur aan een droge start van de dag. ,,Ik wil niet te veel melk nemen, ik houd van cornflakes met een beetje melk erbij'', aldus Kylie, die het hele natte concept gewoon niet geweldig vindt. ,,Ik doe er echt niet dramatisch over.''