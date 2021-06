Kamer worstelt met eventuele terugkeer Gouden Koets door omstreden slavernijbeeltenis

Tentoonstelling Gouden Koets met kraan naar Amsterdam­se expositie­plek getakeld

10 juni Met een enorme hijskraan is in de nacht van woensdag op donderdag de Gouden Koets naar de binnenplaats van het Amsterdam Museum getakeld. Het ruim 2800 kilo wegende gevaarte, dat in een houten kist verpakt was, moest daarvoor over het dak van het museum worden getild.