Kamp van Koningsbrugge-deelnemer naar huis gestuurd om geweld: ‘Hard, maar terecht’

De 27-jarige Omar, een vechtsporter uit Rotterdam, gaat over de schreef bij het parcours militair, waar hij een ongewapende tegenstander aanviel die zijn armen omhoog hield. ,,Hij geeft zich over en op dat moment buks je 'm af”, reageert instructeur Dai vol ongeloof. ,,Het is niet normaal dat als je een tegenstander hebt uitgeschakeld, je hem een trap na geeft.”

Als de deelnemer wordt aangesproken op zijn gedrag, dreigt hij zijn badge in te leveren en het programma te verlaten. ,,Ik laat zien dat ik sterk in mijn schoenen sta”, zegt hij. Instructeur Dai: ,,Dat zien we, dat is het probleem niet. Maar jouw gedrag en dat je niet luistert naar wat we zeggen, is onacceptabel.” Na een kleine aarzeling geeft de deelnemer zijn badge niet terug.

Omar blijft, maar het zit Dai toch niet lekker. Hij roept instructeur Ray en consorten bij elkaar voor spoedoverleg. ,,Het lijkt erop dat hij zijn beheersing verliest en dat komt waarschijnlijk door zijn achtergrond. Het is een vechter. Hij heeft zijn hele jeugd moeten vechten”, zegt Dai over Omars jeugd; hij is het kind van Afghaanse vluchtelingen. ,,Maar wanneer ik hem op zijn gedrag aanspreek, staat hij wéér op het punt om op te geven.” Ray besluit dat het tijd is om Omar naar huis te sturen. ,,Het feit dat we in een dilemma zitten zegt al genoeg en daar moeten we iets mee.”

‘Terechte beslissing’

Omar is de zevende cursist die het programma moet verlaten. De 27-jarige vechtsporter was er zelf van overtuigd de eindstreep te halen. Hij noemt het ‘een vette ervaring’. Op Twitter krijgen de instructeurs bijval voor hun beslissing. ‘Harde, maar uiteindelijk terechte beslissing om de trotse Omar naar huis te sturen’, schrijft er een (zie hieronder). Een ander geeft Omar een boodschap mee: ‘Je bent een beest en zou ver kunnen komen. Ook jij kan sterker worden dan je trots.’

In Kamp van Koningsbrugge staat Jeroen van Koningsbrugge voor de uitdaging om vijftien gewone burgers te vinden die mentaal en fysiek sterk genoeg zijn om een van de zwaarste opleidingen van Nederland aan te kunnen: die van de Special Forces. Na een week afwezigheid in verband met de situatie in Oekraïne, keerde het programma gisteravond weer terug. Omroep AvroTros plaatste vooraf een zogenoemde disclaimer met uitleg. Daarin stelde de omroep dat de oorlog in Oekraïne het programma ‘in een ander daglicht’ plaatst. ,,Het bewijst ook hoe belangrijk het werk van defensie is en wat er voor nodig is om militairen zo goed mogelijk op te leiden. Kamp van Koningsbrugge geeft ons inzicht in de moeilijke omstandigheden waarin zij hun werk doen.”

Volledig scherm Deelnemer Omar in Kamp van Koningsbrugge. © AvroTros