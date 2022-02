Quiz | Test jouw kennis over dag 13 van de Olympische Spelen

Weet jij wat er op de dertiende dag van de Olympische Spelen in Peking zoal is gebeurd? Het was de dag van de laatste olympische 1000 meter van Ireen Wüst, het zilver van Jutta Leerdam en het optreden van kunstrijdster Lindsay van Zundert. Weet jij hoe onze landgenoten het er vanaf brachten? Test jouw kennis in onze speciale quizzen over de Winterspelen.

17 februari