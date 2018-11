Kan niet wachten om te zien of het goed komt met dakloze Yvar

vier filmsterren Johnny Depp regeert in vervolg Fantastic Beasts

8:50 Wie zijn weg kent in het universum van Harry Potter zal zeker veel ontdekkingen doen in de tweede aflevering van de Fantastic Beasts-serie van J.K. Rowling. De ware identiteiten en bedoelingen van belangrijke personages worden onthuld in deze voorloper die zich 70 jaar voor de Potter-reeks afspeelt.