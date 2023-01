Kandidaat gewond bij opstootje in Echte meisjes in de jungle

met videoHet nieuwe seizoen van Echte meisjes in de jungle is nog maar net begonnen, maar loopt nu al uit de hand. Realityster Louisa Janssen (bekend van realityshow Louisa en Rowan ) valt in de tweede aflevering van de Videoland-serie Esmee Ipema aan (een van de ‘Terror Twins’ uit Ex on the beach ).

In Echte meisjes in de jungle strijden twee teams met realitysterren tegen elkaar in verschillende opdrachten. Als bij een opdracht het ene team wint (met Esmee) zijn de ‘meisjes’ daar zo mee in hun nopjes, dat het tot irritatie leidt bij het andere team (met Louisa).

Plots vliegt Louisa Esmee aan, die door de actie van een soort dijkje valt. Esmee ligt daarna op haar rug in een grasveld. Presentator Valerio Zeno holt naar Lousia toe en maant haar te stoppen. De bewuste aflevering verscheen gisteren op Videoland, in de vooruitblik naar volgende week is te zien dat Esmee liggend wordt afgevoerd in een auto, met verband om haar arm.

Op Instagram meldt Esmee dat ze ‘heel erg trots’ is en dat ze toch ‘ontzettend mooie mensen heeft mogen ontmoeten’, ondanks dat ze ‘niet met iedereen een klik had’. Ze mag nog niet vertellen hoe het haar verder met de opnames is vergaan, dat mag pas na aflevering drie.

Louisa meldt op haar beurt dat er in de jungle van Laos méér gebeurde dan de kijkers hebben gezien, en dat de zoveelste irritatie er uiteindelijk eentje te veel werd. ‘Die pesterijen continu vielen mij zwaar, ook als de camera niet draaide', schrijft ze. ‘Opeens werd het mij te veel en stond ik op, om dat mokkel op d’r plekje te zetten.’ Ze kreeg naar eigen zeggen een ‘black-out’. ‘Ik werd boos, klaar. Het is niet goed te praten, maar het is gebeurd’.

Louisa hint erop dat ze na deze gebeurtenis niet langer te zien is in het programma, maar RTL (het bedrijf achter Videoland) wil daar niets over kwijt.

