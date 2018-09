Kandidaat Miljoenenjacht gaat 'beroemde stapje te ver'

Maker De Marathon wint 48 Hour Film Project Rotterdam

9:19 De film Out of Office van scenarist en regisseur Gerard Meuldijk is dit jaar de winnaar geworden van het 48 Hour Film Project Rotterdam. Meuldijk, die eerder bioscoophit De Marathon schreef, nam uit handen van juryvoorzitter Loes Luca de award en 1.500 euro prijzengeld in ontvangst.