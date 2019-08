Kanye West doet manager peperdure auto cadeau

Temptation Island Zelfs Yolanthe wist zich geen houding te geven bij dit kampvuur

8 augustus Met enige twijfel gingen Channah en Quinten de verleiding aan in de test der testen: Temptation Island VIPS. Aan dat avontuur is vandaag in de aflevering een einde gekomen. Tijdens het kampvuur deed Channah namelijk een schokkende onthulling: ze is in verwachting van een kindje. ‘Dit programma is alles behalve voor een zwangere vrouw’, reageerde presentator Yolanthe meelevend.