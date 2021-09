Kanye West koopt luxeappartement bij Antwerpen, buurtbewoner weet niet wie hij is

Weduwnaar Bibian Mentel heeft nieuwe liefde: ‘Zij heeft haar gestuurd’

23 september Edwin Spee is weer gelukkig in de liefde. Zes maanden na het overlijden van Bibian Mentel laat hij op Instagram weten dat hij een nieuwe vriendin heeft. ‘Lieve Bieb, wat jij zo graag wilde en ik nooit geloofde, is gebeurd.’