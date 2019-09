Kanye West lanceert zondag gospelalbum Jesus is King

Sylvie Meis geeft inkijkje in turbulent liefdesle­ven: ‘Trouw zijn is een keuze’

14:27 Presentatrice en zakenvrouw Sylvie Meis (41) heeft in de Duitse talkshow 3 Nach 9 een pikant inkijkje gegeven in haar roerige liefdesleven van de afgelopen jaren. De ex-vrouw van Rafael van der Vaart vertelde redelijk openhartig dat ze gek is op spanning en dat trouw zijn aan een partner ‘een keuze’ is.