Kanye West trekt zich terug: dit jaar geen presidentskandidaat VS

Glee-actrice Naya Rivera had nog net genoeg energie om haar zoontje redden

17:06 Actrice Naya Rivera heeft met haar laatste krachten haar 4-jarige zoontje in veiligheid gebracht, voordat ze zelf door een meer in Californië opgeslokt werd. Dat is de conclusie van de politie. Na het noodlottige ongeval – exact zeven jaar na de dood van Glee-collega Cory Monteith – verzamelde de cast van de show zich bij Lake Piru om de actrice die Santana Lopez speelde een laatste eer te bewijzen.