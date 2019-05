Kanye West vergelijkt zijn bipolaire stoornis met ‘n gekneusde enkel

De rapper, die eind 2016 in een psychiatrische kliniek werd opgenomen na een mentale inzinking , doet in het interviewprogramma van voormalig talkshowhost David Letterman op Netflix uit de doeken hoe het is om met een bipolaire stoornis te leven.

Entertainmentsite TMZ bemachtigde een fragment van het tweede seizoen van My next guest needs no introduction, dat morgen op de streamingdienst verschijnt, waarin West vertelt dat het knap lastig is om met een psychische stoornis te leven. ,,Het is een gezondheidsprobleem. Alsof je hersenen gekneusd zijn... Als iemand een gekneusde enkel heeft, ga je daar niet op duwen. Maar als je hersenen gekneusd zijn, doen mensen alles om het erger te maken!”