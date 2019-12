Kapotte bril John Lennon voor veel geld geveild

De bril is vijftig jaar in handen geweest van Alan Herring, die in de jaren zestig de chauffeur van Ringo Starr en George Harrison, twee van de vier leden van de Beatles. In 1968 was hij op de achterbank van de auto blijven liggen, nadat hij Ringo Starr, George Harrison en John Lennon had opgehaald en ,,de jongens naar het kantoor had gereden’’. ,,Toen John uit de auto stapte, merkte ik dat hij zijn zonnebril op de achterbank had achtergelaten en dat er een glas en een arm waren losgekomen. Ik vroeg John of hij wilde dat ik hem zou maken. Maar hij zei: ‘Trek het je niet aan, die bril is alleen voor de show. Ik heb hem nooit gerepareerd, ik heb hem gewoon gehouden zoals hij was, zoals John hem had achtergelaten’’, aldus Herring