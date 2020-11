Karakters The Masked Singer Oud & Nieuw-show zijn bekend

Jan Dulles, gestoken in Neptunus-outfit, was na weken van spanning de grote winnaar van het hitprogramma. In de finale-uitzending liet hij de drie andere kandidaten - panter, vos en zebra - achter zich. Maar met zijn winst en ontmaskering komt voorlopig een einde aan het feest.



Maar niet getreurd. The Masked Singer Oud & Nieuw-special brengt het mysterie even terug in de huiskamers. Op 31 december om 22.20 uur is het zover. Gerard Joling en Buddy Vedder én Carlo Boszhard en Loretta Schrijver gaan opnieuw hun uiterste best doen om de identiteit van de zangers te achterhalen.